ارتفاع القيمة التجارية والامتثال للعب المالي النظيف.. استراتيجية التحول للدوري السعودي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مسارات رئيسية لاستراتيجية التحول للمسابقة.

وتستهدف رابطة الدوري السعودي ارتفاع القيمة التجارية وجذب المستثمرين للمسابقة.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المسارات الرئيسية عن طريق تطوير العمل الإداري في الأندية وتنفيذ برنامج استقطاب نخبة اللاعبين.

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ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكشفت رابطة الدوري السعودي عن المسارات كالآتي:

- تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية عن طريق استحداث وحدة متخصصة في الرابطة تستهدف:

* تعزيز الخبرات الفنية والتقنية للكوادر في الأندية الرياضية

* متابعة الامتثال لمعايير الرخص المحلية والآسيوية

* الاستفادة من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال

- أهداف استراتيجية التحول للدوري السعودي:

* تعزيز تنافسية الدوري وحضوره على المستوى العالمي.

* تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل.

* الوصول بالدوري السعودي للمحترفين ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

- تنفيذ برنامج استقطاب نخبة اللاعبين ويهدف البرنامج إلى:

* رفع القيمة التجارية للدوري السعودي

* زيادة مستوى التنافسية

* جذب المستثمرين

* المساهمة في رفع مستويات اللاعبين السعوديين الشباب

* بناء جيل سعودي مميز من خلال الاحتكاك بأبرز النجوم العالميين

- النتائج المتوقعة لاستراتيجية التحول للدوري السعودي للمحترفين:

* زيادة الإيرادات للدوري والأندية من حقوق البث حول العالم

* ارتفاع القيمة التجارية للدوري وجذب المستثمرين

* امتثال جميع الأندية لمعايير نظام اللعب المالي النظيف ومعايير الرخص المحلية والآسيوية.

* تنظيم عملية استقطاب وانتقال اللاعبين إلى الدوري وفق سياسات محددة ومدروسة.

الدوري السعودي دوري روشن
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