رومانو: النصر قريب من التعاقد مع أليكس تيليس
الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 13:15
كتب : FilGoal
اقترب نادي النصر من التعاقد مع أليكس تيليس ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أليكس تيليس
النادي : مانشستر يونايتد
وفقا لرومانو فإن الاتفاق الشفهي قد تم بين الفريقين ويتبقى فقط توقيع العقود.
ويريد النصر حسم صفقة تيليس وسيكو فوفانا خلال الأيام القليلة الماضية.
تيليس انضم لمانشستر يونايتد في 2020 قادما من بورتو.
صاحب الـ 30 عاما قضى الموسم الماضي معارا لفريق إشبيلية.
ومع إشبيلية شارك تيليس في 38 مباراة وتمكن من صنع ثلاثة أهداف وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.
وفي حال إتمام الصفقة سينضم تيليس لكريستيانو رونالدو من جديد بعد أن زامله في مانشستر يونايتد في وقت سابق.
النصر كان قد أعلن التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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