رومانو: النصر قريب من التعاقد مع أليكس تيليس

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - مانشستر يونايتد

اقترب نادي النصر من التعاقد مع أليكس تيليس ظهير أيسر مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لرومانو فإن الاتفاق الشفهي قد تم بين الفريقين ويتبقى فقط توقيع العقود.

ويريد النصر حسم صفقة تيليس وسيكو فوفانا خلال الأيام القليلة الماضية.

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تيليس انضم لمانشستر يونايتد في 2020 قادما من بورتو.

صاحب الـ 30 عاما قضى الموسم الماضي معارا لفريق إشبيلية.

ومع إشبيلية شارك تيليس في 38 مباراة وتمكن من صنع ثلاثة أهداف وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.

وفي حال إتمام الصفقة سينضم تيليس لكريستيانو رونالدو من جديد بعد أن زامله في مانشستر يونايتد في وقت سابق.

النصر كان قد أعلن التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد النصر أليكس تيليس
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