فيفا 23 - تأهل مصري إلى ثمن نهائي بطولة العالم

تأهل المصري جون منير إلى ثمن نهائي بطولة العالم من لعبة فيفا 23 لمنافسات الفردي.

ووصل جون منير إلى الأدوار الإقصائية من بطولة العالم بعد أن احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة.

وتحصل اللاعب المصري على 14 نقطة من المجموعة التي تضم 6 لاعبين.

ويواجه جون منير، الإنجليزي ستينجراي في تمام الرابعة عصرا.

وحال تأهل جون منير إلى ربع النهائي يواجه الفائز من الإنجليزي تيكز المصنف الثاني في أوروبا أو البرازيلي فزين المصنف الأول في أمريكا الجنوبية.

ويشارك 24 لاعبا في بطولة العالم للعبة فيفا 23.

ويعتبر جون منير أول لاعب مصري يشارك في تاريخ البطولة.