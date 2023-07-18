رومانو: برشلونة يتمم اتفاقه لتجديد تعاقد بالدي

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - برشلونة

أتم نادي برشلونة تجديد تعاقد أليخاندرو بالدي ظهير أيسر الفريق والذي ينتهي تعاقده الموسم المقبل.

وكان قد ارتبط اسم بالدي خلال الأيام الأخيرة بمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن إنهاء برشلونة الموافقات اللازمة لتجديد عقد بالدي خلال الأيام القليلة المقبل.

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وأشار رومانو إلى أن عقد بالدي سيستمر حتى صيف 2028 ولمدة خمس سنوات من الآن.

وكان تعاقد بالدي -19 عاما- ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتم تصعيد بالدي من فريق الشباب في برشلونة في صيف 2022.

وخاض بالدي 51 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدف وصناعة سبعة آخرين.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى رفض بالدي عرضا ضخما من أجل الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.

وتوج بالدي رفقة برشلونة الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وتأتي أنباء التجديد لبالدي بعد تأكيدات بانتهاء برشلونة من الاتفاق لتجديد تعاقد لامين يامال الناشيء صاحب الـ 15 عاما.

ومن المقرر الإعلان عن تجديد يامال حتى صيف 2026.

برشلونة الدوري الإسباني أليخاندرو بالدي
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