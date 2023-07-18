رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي.. ولن أعود إلى أوروبا

الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 11:03

كتب : FilGoal

كريستانو رونالدو

يرى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي أن دوريه الحالي أفضل من الدوري الأمريكي.

وقال رونالدو عبر شبكة ESPN عند سؤاله عن إمكانية الانتقال للدوري الأمريكي: "اعتقد أن الدوري السعودي أفضل من الأمريكي".

وتابع "أنا متأكد 100% أنني لن أعود لأي فريق أوروبي، لقد فتحت الطريق للدوري السعودي والآن جميع اللاعبين يأتون إلى هنا، لن أعود إلى أوروبا ذلك الباب أغلق تماما".

أخبار متعلقة:
مدربه السابق: كنت خائفا على إمام عاشور حين رحلت.. وهذه أسباب عدم تأقلمه رومانو: مارسيليا اتفق على ضم أوباميانج خبر في الجول - محمود وحيد إلى سموحة الرياضية: الهلال يرفع عرضه لضم ميتروفيتش

وواصل "عمري 38 حاليا وأرى أن كرة القدم الأوروبية بها الكثير من الجودة أيضا ولكن الدوري الوحيد الذي أرى أنه يمتاز بجودة تتعدى الباقين هو الإنجليزي".

وأكمل "الدوري الإسباني لا يتمتع بتلك الجودة بجودة عظيمة، والبرتغالي جيد ولكن ليس من دوريات القمة والألماني جيد جدا أيضا ولكن أنا متأكد أنني لن ألعب في أوروبا من جديد، أريد أن أبقى في السعودية".

وشدد "بعد عام سيأتي المزيد من اللاعبين إلى الدوري السعودي وسيكون أفضل من الدوري التركي والهولندي".

وأتم "كنت أعرف أن ذلك سيحدث لأن الدوري الإيطالي عندما ذهبت إليه كان ميتا ولكنه تجدد، عندما يذهب كريستيانو إلى مكان يولد الكثير من الاهتمام وكنت أعرف أن الأمر سيكون كذلك ومتأكد أن الموسم المقبل سيشهد الكثير من النجوم في الدوري السعودي".

وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
نرشح لكم
رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي تقرير: موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا ارتفاع القيمة التجارية والامتثال للعب المالي النظيف.. استراتيجية التحول للدوري السعودي رومانو: النصر قريب من التعاقد مع أليكس تيليس الرياضية: الهلال يرفع عرضه لضم ميتروفيتش تحركات الحسم.. خطوة من محرز لإتمام الانتقال إلى أهلي جدة مواعيد مباريات الإثنين 17 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام سيلتا فيجو رئيس لاتسيو: 15 مليون يورو = صفر.. هكذا تعاملت مع انتقال سافيتش إلى الهلال
أخر الأخبار
صدمة في تشيلسي.. إصابة فوفانا بالرباط الصليبي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع سمير فكري.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز فعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون ساعة | ميركاتو
رومانو: أهلي جدة واثق من ضم محرز.. وهذا شرط مانشستر سيتي ساعة | السعودية
الأهلي ينهي تعاقد ميكيسوني بالتراضي.. وتنازل اللاعب عن مستحقاته ساعة | الدوري المصري
جمال محمد علي قائما بأعمال المدير الفني لاتحاد الكرة 2 ساعة | الكرة المصرية
"سأرحل بجسدي ولكن قلبي معكم".. رسالة وداعية من أيمن أشرف لـ جماهير الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عرض بلجيكي من أجل التعاقد مع محمد شحاتة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 2 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 3 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي