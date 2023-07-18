رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي.. ولن أعود إلى أوروبا

يرى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي أن دوريه الحالي أفضل من الدوري الأمريكي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وقال رونالدو عبر شبكة ESPN عند سؤاله عن إمكانية الانتقال للدوري الأمريكي: "اعتقد أن الدوري السعودي أفضل من الأمريكي".

وتابع "أنا متأكد 100% أنني لن أعود لأي فريق أوروبي، لقد فتحت الطريق للدوري السعودي والآن جميع اللاعبين يأتون إلى هنا، لن أعود إلى أوروبا ذلك الباب أغلق تماما".

وواصل "عمري 38 حاليا وأرى أن كرة القدم الأوروبية بها الكثير من الجودة أيضا ولكن الدوري الوحيد الذي أرى أنه يمتاز بجودة تتعدى الباقين هو الإنجليزي".

وأكمل "الدوري الإسباني لا يتمتع بتلك الجودة بجودة عظيمة، والبرتغالي جيد ولكن ليس من دوريات القمة والألماني جيد جدا أيضا ولكن أنا متأكد أنني لن ألعب في أوروبا من جديد، أريد أن أبقى في السعودية".

وشدد "بعد عام سيأتي المزيد من اللاعبين إلى الدوري السعودي وسيكون أفضل من الدوري التركي والهولندي".

وأتم "كنت أعرف أن ذلك سيحدث لأن الدوري الإيطالي عندما ذهبت إليه كان ميتا ولكنه تجدد، عندما يذهب كريستيانو إلى مكان يولد الكثير من الاهتمام وكنت أعرف أن الأمر سيكون كذلك ومتأكد أن الموسم المقبل سيشهد الكثير من النجوم في الدوري السعودي".

وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.