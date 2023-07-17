الرياضية: الهلال يرفع عرضه لضم ميتروفيتش

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

أليكساندر ميتروفيتش - صربيا وسويسرا - كأس العالم 2022

لا يزال نادي الهلال السعودي يصر على التعاقد مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي ومنتخب صربيا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال رفع عرضه إلى 40 مليون يورو من أجل ضم ميتروفيتش.

يأتي ذلك بعد خروج روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وإنتر ميلان الإيطالي من حسابات الهلال.

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ويرغب الصربي ألكسندر ميتروفيتش في خوض تجربته الأولى في الملاعب العربية وتحديدا بقميص الهلال السعودي.

وينتهي عقد البالغ من العمر 28 عاما مع فولام في صيف 2026.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن ميتروفيتش طلب من فولام قبول عرض نادي الهلال.

وأوضحت التقارير أن المهاجم الصربي قدم كل ما لديه مع فولام وحان وقت الدخول في تحدي جديد.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" كشف في وقت سابق أن اللاعب منفتح على ارتداء قميص الهلال.

وشدد رومانو أن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد لفولام لضم اللاعب الذي يضعه كهدف رئيسي.

وذكرت "BBC" في وقت سابق أن فولام رفض عرضا من الهلال مقابل 30 مليون يورو من أجل شراء ميتروفيتش.

وضم الهلال حتى الآن كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وسجل ميتروفيتش مهاجم فولام الإنجليزي 8 أهداف خلال العام الميلادي منها 2 في كأس العالم 2022.

وفاز ميتروفيتش بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته لعام 2018.

وبات خامس لاعب يحصد الجائزة مرتين بعد نيمانيا فيديتش وديان ستانكوفيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش ونميانيا ماتيتش.

ويعد أكثر من حصدها هو دوشان تاديتش لاعب أياكس الحالي برصيد 3 مرات.

ميتروفيتش فولام الهلال السعودي
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