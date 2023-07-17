أبو جريشة يكشف لـ في الجول تدخل رئيس المصري لحل أزمة مستحقات أجانب الإسماعيلي

كشف علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي عن تدخل كامل أبو علي رئيس النادي المصري لحل أزمة مستحقات أجانب الدراويش.

وقال أبو جريشة في تصريحاته لـ FilGoal.com: "نحن نمر بفترة انتقالية والإدارة الحالية غير قادرة على توفير المستحقات، ولدينا لاعبين مهمين من الأجانب".

وأضاف "تواصلنا مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ورحب بدعم الإسماعيلي بالمبلغ الذي يحتاجه لإنهاء أزمة مستحقات الأجانب وبالأخص ياو أنور وسيرجي أكا".

وأوضح "نشكر رئيس النادي المصري على لفتته الطيبة التي تعكس العلاقات الطيبة بين الناديين الجماهيريين العريقين".

على الجانب الآخر أوضح أحمد النجار عضو رابطة الأندية: "تواصلت مع كامل أبو علي لسؤاله عن حقيقة مفاوضات المصري مع سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي".

وأوضح "جاء رده بالنفي، وقال لي: لن نفاوض لاعبي الإسماعيلي في هذه الظروف".

واختتم "حين يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للإسماعيلي ستكون هناك توأمة بينه وبين المصري والمزيد من الخطوات للأمام في مستقبل الناديين".

وأنهى الإسماعيلي الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.