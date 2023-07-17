مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 22:11

كتب : حسام نور الدين

مروان عطية

انتظم مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، ناقش خلالها عدد من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالإستعداد للمباراة.

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وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، الى جانب تدريبات بدنية وفقا للبرنامج التدريبي، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب أمس الأحد بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري في استاد القاهرة.

ويتسلم الأهلي درع الدوري مساء الأربعاء أمام حرس الحدود من رابطة الأندية.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة منفردا ويتبقى للأحمر ثلاث مباريات قبل ختام الدوري.

وحقق الأهلي الانتصار في المباريات الأربعة الأخيرة من الدوري.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري إذ خاض 31 مباراة وحقق الفوز 25 مرة مقابل ستة تعادلات.

الأهلي مروان عطية الدوري المصري
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