مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، ناقش خلالها عدد من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالإستعداد للمباراة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، الى جانب تدريبات بدنية وفقا للبرنامج التدريبي، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب أمس الأحد بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري في استاد القاهرة.