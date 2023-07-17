في الجول يكشف حقيقة عرض الأهلي لـ رضا سليم.. وموقف بيراميدز والجيش الملكي

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 21:33

كتب : محمد عبد العظيم

رضا سليم - الجيش الملكي

كشف مصدر مقرب من رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي عن تطورات إمكانية خروجه من ناديه، وموقف الانتقال إلى الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الجيش الملكي بات أكثر مرونة في مسألة بيع رضا سليم".

وأضاف "النادي كان يرفض بيعه مؤخرا، ولكنه رفض التجديد وأبلغهم صراحة بعدم استمراره خلال الموسم المقبل".

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وأوضح "لدينا اتفاق سابق بالفعل مع الأهلي على الشروط الشخصية للاعب، وظهر بيراميدز في الصورة خلال الساعات الأخيرة".

واختتم "ننتظر الآن مفاوضات الأندية المهتمة مع الجيش الملكي، والنتيجة التي ستسفر عنها".

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2024.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية.

واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.

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