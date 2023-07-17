رجل أعمال إماراتي يكشف حقيقة رغبته في شراء نادي الزمالك

نفى خلف أحمد الحبتور رجل الأعمال الإماراتي التقارير التي تشير إلى رغبته في شراء نادي الزمالك مشددا على أنه غير مهتم بالاستثمار في كرة القدم.

وأصدر الحبتور بيانا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لاحظتُ في الآونة الأخير تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظتُ أيضاً أن هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمٌ لتوضيح ذلك لجميع المهتمين".

وأضاف "بداية فاني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب أيضاً الرياضة والرياضيين، ولست منحازاً أو متعصباً لأي نادي دوناً عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم أتقدم بأي طلب من هذا النوع، بل ولا أنوي شراء أي نادي رياضي في أي مكان آخر في العالم، لأنه وبكل بساطة فإن كرة القدم ليست من أولوياتي ولا أهتماماتي، ولا أدعي أني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل أعمال ومستثمر لا أفضل أبداً الاستثمار غلا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي أمتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءاتها".

وأكمل "شخصياً أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي مازلت أحرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جداً، لذا فلا يوجد حالياً ما يجعلني أفكر في دخول عالم الاسثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبرائه الذين يفقهون فيه أكثر مني".

وأتم "وفي الختام أحب أن أنوه أنه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسؤولين في العديد من الأندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، وسأظل محافظاً على هذه العلاقة الطيبة دائماً وأبداً، واشكر كل من تواصل وأهتم ونشر هذا الخبر سواء بحسن نية أو من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق".