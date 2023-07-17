شرط أول.. موقف انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

تحدث الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تواجد المغربي سفيان أمرابط ضمن خيارات مانشستر يونايتد لدعم خط الوسط.

وأوضح رومانو أن مانشستر لم يقدم أي عرض حتى الآن، لأن هذا الأمر يتوقف على وضع قائمته أولا.

التعاقد مع لاعب وسط من حيث المبدأ لن يتم قبل رحيل أحد اللاعبين من هذا الخط بالفعل، وتحديدا فريد أو دوني فان دي بيك.

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ويقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة أندري أونانا حارس مرمى إنتر، ليغلق هذا الملف وتصبح الأولوية للمهاجم.

ويفاوض الشياطين الحمر راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا الإيطالي.

وبحسب قناة "راي سبورت" الإيطالية، فإن فيورنتينا يريد 30 مليون يورو على الأقل ثمنا للتخلي عن أمرابط.

ومن المتوقع رحيل أمرابط في هذا الصيف، نظرا لكونه حاول الخروج بالفعل في يناير إلى برشلونة، الذي لم يتمكن من تقديم عرض ملائم للفيولا وفقا للمصدر ذاته.

ويهتم أتلتيكو مدريد وميلان بضم لاعب الوسط المغربي، كما يوجد اهتمام من الدوري السعودي بخدماته.

ويكمل اللاعب عامه السابع والعشرين في أغسطس المقبل.

ويمتد عقد أمرابط مع فيورنتينا لعام آخر، حيث ينتهي في يونيو 2024، ولكن مع خيار التمديد لعام إضافي.

وارتبط أيضا اسم بايرن ميونيخ باللاعب الدولي المغربي، الذي ساهم في تحقيق أسود الأطلس للمركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب أمرابط 29 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وصنع هدفا واحدا.

كما خاض مع الفيولا جميع المباريات الـ 13 في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي خسر الفريق مباراته النهائية أمام وست هام يونايتد.

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