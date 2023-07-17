اتحاد الكرة ينظم مراسم تخرج مدربي "الرخصة A"

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 19:27

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنظيم مراسم تخرج مدربي الدبلومة الإفريقية للرخصة A.

ويقام الحفل غدا -الثلاثاء- في الواحدة ظهرا.

وبدأت الدورة في 12 مارس، واستمرت حتى 12 يونيو بعدد 280 ساعة.

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وقال جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: "حفل التخرج سيشهد تسليم شهادات الحضور والمشاركة الصادرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وظهرت مشكلة عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين عندما قاد علي ماهر فريق فيوتشر خلال مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية من خلال المدرجات وليس من أرض الملعب كالطبيعي.

وكشف جمال محمد علي في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس: "أول المشاكل الي واجهتنا هي عدم انضمام مصر لاتفاقية التدريب الإفريقية وده شيء لا يليق برائدة كرة القدم في إفريقيا والاتحاد الإفريقي".

وأضاف "الاتحاد الدولي لكرة القدم استدعى اتحادات الـ 6 قارات ووضع حد أدنى من المحتويات العلمية ثم ذهب الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية وطلب تنفيذ 8 بنود كمتطلبات ولكن للأسف هذه الأشياء لم تتم في السنوات المقبلة ولذلك توقفت الرخص".

وواصل "الاتحاد الإفريقي أعطى مهلة لمدة سنتين للاتحادات الأهلية لتصحيح أوضاعها ثم مد المهلة سنتين إضافيتين أثناء تفشي فيروس كورونا وعند بحثي عما تم في ذلك الملف لم أجد أي شيء أبدا قد تم إنجازه".

وأردف "كاف اجتمع مع نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد لتطبيق شروط الحصول على الرخص في مصر وكان يعدهم في كل مرة ولكن لم يتم أي شيء".

وشدد "هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير ولا يجب أن ينجز عبر أي شخص أجنبي لأنه يحتاج إلى تجهيز 500 ساعة من المحاضرات باللغة العربية ولا يمكن أن يكون مدركا للمتغيرات التي تحدث على مستوى مصر".

وأوضح "من أسباب عدم اعتراف الاتحاد الآسيوي والإفريقي برخصة التدريب في مصر هو أنها تحتاج إلى 120 ساعة للحصول عليها ولكنهم يفاجئوا بأن المدربين المصريين قد حصلوا عليها خلال 5 أيام فقط وهذا غير طبيعي".

وأتم "الاتحاد الإفريقي أعطى استثناء للمدربين الكبار في البداية للحصول على شهادة معادلة في 5 أيام لكي لأن العمل معهم من البداية لا يصح ولكن كان يجب أن نتوقف عن تدريس تلك الشهادة المعادلة بعد السنتين الذين أمهلهم الاتحاد للدول وأن نعطي المدربين المصريين الشهادات خلال عدد الساعات الطبيعي".

رخص المدربين اتحاد الكرة جمال محمد علي
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