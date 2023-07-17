تحركات الحسم.. خطوة من محرز لإتمام الانتقال إلى أهلي جدة

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

طلب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الحديث مع إدارة ناديه الحالي، بخصوص الانتقال إلى الأهلي السعودي.

وناقش ممثلو محرز تفاصيل العقد المنتظر مع أهلي جدة، والآن بحسب الصحفي فابريزيو رومانو، ستبدأ المحادثات بينهم وبين مانشستر سيتي، انتظارا للعرض الرسمي من النادي لشراء الجناح الجزائري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق أن أهلي جدة عرض على رياض محرز راتب يعادل 5 أضعاف راتبه الحالي مع مانشستر سيتي.

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وأوضحت التقارير أن الأهلي السعودي عرض على محرز الحصول على 43 مليون جنيه استرليني في عقد يمتد لموسمين.

وأشارت إلى أن النجم الدولي الجزائري يحصل على 8.5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي في الوقت الحالي مع مانشستر سيتي.

وتعاقد أهلي جدة رسميا مع الثنائي إدوارد ميندي حارس تشيلسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق.

محرز صاحب الـ 32 عاما قدم موسما تاريخيا مع مانشستر سيتي بعد الفوز بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشارك محرز خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 47 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 13 آخرين بجميع المسابقات.

رياض محرز الدوري السعودي الدوري الإنجليزي أهلي جدة مانشستر سيتي
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