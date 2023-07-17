منافس الزمالك - تقرير تونسي: الاتحاد المنستيري يحاول ضم فخر الدين بن يوسف

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز - فخر الدين بن يوسف

دخل نادي الاتحاد المنستيري التونسي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز في محاولة للتعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الاتحاد المنستيري برئاسة أحمد البلي دخل في مفاوضات مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف.

وأَضافت الإذاعة التونسية أن بن يوسف يفضل عدم العودة للدوري التونسي في الوقت الحالي ويريد استكمال مشواره في أحد الدوريات الأجنبية.

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ويسعى الاتحاد المنستيري لضم بن يوسف لدعم صفوفه بقوة قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تنطلق الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وانتهى تعاقد فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز بنهاية الموسم في مصر ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا.

بن يوسف البالغ من العمر 32 عاما انتقل إلى الدوري المصري في 2020 مع نادي الإسماعيلي، قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز في 2021.

ومع بيراميدز لعب بن يوسف 67 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة لكأس العرب للأندية رفقة الاتحاد المنستيري، والنصر والشباب من السعودية.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو الجاري، ثم يلعب ضد الشباب يوم 31 من الشهر ذاته، وأخيرا ضد النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

فخر الدين بن يوسف الاتحاد المنستيري البطولة العربية بيراميدز
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