الأهلي لـ في الجول: خاطبنا الجهات المعنية لحضور السعة الكاملة للجماهير أمام حرس الحدود

خاطب النادي الأهلي الجهات المعنية من أجل الموافقة على حضور السعة الكاملة للجماهير أمام حرس الحدود.

ويستضيف الأهلي فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري في استاد القاهرة.

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عبر FilGoal.com: "خاطبنا الجهات المعنية من أجل حضور السعة الكاملة للجماهير لمباراة الأهلي أمام حرس الحدود".

ويتسلم الأهلي درع الدوري مساء الأربعاء أمام حرس الحدود من رابطة الأندية.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة منفردا ويتبقى للأحمر ثلاث مباريات قبل ختام الدوري.

وحقق الأهلي الانتصار في المباريات الأربعة الأخيرة من الدوري.

ولم يذق الأهلي طعم الخسارة هذا الموسم في الدوري إذ خاض 31 مباراة وحقق الفوز 25 مرة مقابل ستة تعادلات.

وتقابل فريقا الأهلي وحرس الحدود في يونيو الماضي بالمباراة المؤجلة من الدور الأول وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.