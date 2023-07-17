حارس الأهلي السابق.. وادي دجلة يتعاقد مع عبد الكافي رجب
الإثنين، 17 يوليه 2023 - 16:42
كتب : رضا السنباطي
أعلن وادي دجلة التعاقد مع عبد الكافي رجب حارس مرمى السكة الحديد في صفقة انتقال حر.
عبد الكافي رجب
النادي :
ووقع رجب على العقد لمدة موسمين مقبلين.
صاحب الـ 28 عاما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة من أصل 29 شارك بهم مع السكة الحديد.
وأصبح رجب هو ثاني صفقات وادي دجلة للموسم الجديد بعد التعاقد مع محمد الشيبيني قادما من الإنتاج الحربي.
عبد الكافي رجب كان قد صعد من ناشئين الأهي وشارك مع منتخب مصر للشباب مواليد 1995.
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