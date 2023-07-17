الاتحاد السكندري يعلن رحيل زوران بناء على رغبته

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 16:15

كتب : هاني العوضي

زوران مانولوفيتش - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني بناء على رغبته.

وكشف الاتحاد السكندري في بيانه عن الموافقة على رحيل زوران بسبب إصراره على الرحيل.

وتولى زوران قيادة الفريق السكندري في سبتمبر الماضي وقاد الفريق في 35 مباراة هذا الموسم.

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وأنهى الاتحاد مسابقة الدوري في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي: "اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد اليوم الإثنين مع الصربي زوران المدير الفني بحضور محمد سلامة عضو مجلس الإدارة ووكيل المدير الفني".

وأضاف "تم استعراض كافة الموضوعات الخاصة بشئون الكرة واستمع رئيس النادي جيدا لوجهة نظر زوران ورؤيته الفنية والتي أوضح تفاصيلها منذ بداية مسيرته مع الفريق هذا الموسم".

وتابع "أشاد زوران بالتعاون الصادق والدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي والسعي الدائم من الجميع داخل منظومة زعيم الثعر لإعلاء شأن نادينا الحبيب".

وكشف البيان "زوران أبلغ رئيس النادي برغبته في عدم الاستمرار في مهام عمله والعودة لبلاده في المستقبل وأصر على هذه الرغبة معبرا عن سعادته بالفترة التي عمل بها في الاتحاد".

واختتم البيان "بناء على ما تقدم فإن إدارة نادي الاتحاد وجهت الشكر للمدير الفني على مجهوداته طوال الفترة الماضية والتي تولى فيها الإدارة الفنية وتتمنى له كل التوفيق في خطواته القادمة".

وانتهى تعاقد زوران مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري بعد خوض آخر مباراة أمام الإسماعيلي.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي قد اتفقت في وقت سابق على تجديد تعاقد زوران لموسم جديد قبل أن يعلن المدير الفني رغبته في الرحيل.

الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش
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