السهرة_الرياضية لعشاق الملاكمة... Million Dollar Baby الذي أصيبت بطلته بعدوى بكتيرية أثناء تحضيريه وحصد 4 جوائز أوسكار

إذا كنت من محبي الأفلام الرياضية وخاصة التي تتناول الملاكمة، فإن فيلم Million Dollar Baby من بطولة هيلاري سوانك ومورجان فريمان والمخرج كلينت إيستوود، مناسب لك.

يدور فيلم Million Dollar Baby حول "ماجي" النادلة ذات الـ32 عامًا التي تهوى الملاكمة وتبحث عن مدرب يساعدها في تحقيق حلمها لتكون لاعبة محترفة، ويشاعدها فرانكي للوصول لهدفها بعد إصرارها على الرغم من أنه لا يؤمن بملاكمة النساء.

وفي رحلتها المأسوية، تواجه "ماجي" عدد من الصعوبات من بينها الوسط الرياضي الفاسد، وعائلتها الاستغلالية التي لا تشجع مسيرتها إلا عند الاستنفاع منها ماديًا.

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