#السهرة_الرياضية لعشاق الملاكمة... Million Dollar Baby الذي أصيبت بطلته بعدوى بكتيرية أثناء تحضيريه وحصد 4 جوائز أوسكار

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

هيلاري سوانك في Million Dollar Baby

إذا كنت من محبي الأفلام الرياضية وخاصة التي تتناول الملاكمة، فإن فيلم Million Dollar Baby من بطولة هيلاري سوانك ومورجان فريمان والمخرج كلينت إيستوود، مناسب لك.

يدور فيلم Million Dollar Baby حول "ماجي" النادلة ذات الـ32 عامًا التي تهوى الملاكمة وتبحث عن مدرب يساعدها في تحقيق حلمها لتكون لاعبة محترفة، ويشاعدها فرانكي للوصول لهدفها بعد إصرارها على الرغم من أنه لا يؤمن بملاكمة النساء.

وفي رحلتها المأسوية، تواجه "ماجي" عدد من الصعوبات من بينها الوسط الرياضي الفاسد، وعائلتها الاستغلالية التي لا تشجع مسيرتها إلا عند الاستنفاع منها ماديًا.

تعرف أكثر على الفيلم

السهرة الرياضية
نرشح لكم
بعد 5 ساعات.. ألكاراز يحبط دجوكوفيتش ويحرمه من معادلة فيدرير في ويمبلدون كرة سلة - من فارق 32 إلى انتصار تاريخي.. آنسات مصر تهزمن الصين في كأس العالم تنس - حساب ويمبلدون الرسمي يحتفي بأنس جابر على أنغام أغنية أصالة: شكرا للي مشرفنا كرة يد - بعد غيابها عن منتخب مصر.. رحاب جمعة تعلن اعتزالها تنس - "سأعود يوما للفوز بتلك البطولة".. أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا إعادة إحياء وهيمنة كرة السلة المصرية - تأثير BAL وNBA Africa انتهت نهائي ويمبلدون – أنس جابر (0) - (2) ماركيتا فوندروسوفا.. اللقب تشيكي كرة يد - كريم هنداوي ينضم لـ الصفا السعودي
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن رحيل زوران بناء على رغبته 17 دقيقة | الدوري المصري
#السهرة_الرياضية لعشاق الملاكمة... Million Dollar Baby الذي أصيبت بطلته بعدوى بكتيرية أثناء تحضيريه وحصد 4 جوائز أوسكار 24 دقيقة | رياضات أخرى
جوندوجان: رأيت نفسي في أفكار تشافي.. وجاهز لتعويض بوسكيتس 41 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الزوراء العراقي يفاوض خالد جلال.. وعرضان مصريان 42 دقيقة | الدوري المصري
خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟ 2 ساعة | كويز في الجول
محمد عمر لـ في الجول: انتهاء تعاقدي مع الاتحاد.. وما تحقق جيد مقارنة بالمواسم السابقة 2 ساعة | الدوري المصري
ميدو عن تصريحات المستشار القانوني للأهلي: لست في خصومة مع أحد واسأل عني جيدا 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: برشلونة أتم اتفاقه مع جيرونا بشأن ضم أوريول روميو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم