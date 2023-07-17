جوندوجان: رأيت نفسي في أفكار تشافي.. وجاهز لتعويض بوسكيتس

شدد إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة على رغتبه في تمثيل الفريق منذ أن كان صغيرا.

إلكاي جوندوجان النادي : برشلونة برشلونة

وانضم جوندوجان لبرشلونة في صفقة انتقال حر بعد 7 سنوات مع مانشستر سيتي.

وعقد برشلونة مؤتمرا صحفية لتقديم جوندوجان كلاعب جديد بالفريق.

وقال جوندوجان خلال المؤتمر: "أشكر تشافي لأنه منذ التحدث معه للمرة الأولى شعر شعرت أن تلك هي الخطوة الصحيحة".

وواصل "أحب التحديات ولهذا السبب أنا هنارغم أنني في عمر معين ولكن لا يزال أمامي الكثير لأقدمه واعتقد أنني أستطيع تعزيز الفريق".

وتابع "أنا وعائلتي كنا نشاهد برشلونة العقدين الأخيرين وهذا يمثل فخر لنا ومنذ أن كنت صغيرا كان حلمي اللعب في برشلونة وكنت قريبا في وقت سابق ولكن الأمر لم يتم".

وشدد "طريقة أفكار تشافي قريبة من لعبنا في مانشستر سيتي وتحدث معي بوضوح شديد ورأيت جزء من شخصيتي في حديثه".

وكشف "تحدثت معه ليفاندوفسكي عقب مباراة ألمانيا وبولندا ورأيت كيف لمعت عيناه عند الحديث عن النادي والمدينة، لم أكن بحاجة إلى الإقناع ولكنها كانت رسالة قوية منه".

وأضاف "أخبرت جوارديولا بقراري عبر اتصال هاتفي وكان أول شخص أخبره وشكرته على ما قدمه للنادي خلال 7 سنوات، بيب أخذ الموضوع بحزن ولكن ربما كان سعيدا لأنني انضممت لنادي الطفولة الذي يحبه، هو لا يزال مشجع برشلونة ويشاهد مبارياته".

واستمر "الفوز على ريال مدريد في وجود مبابي؟ اعتقد أن الفوز أمام ريال مدريد دائما ممتع كلاعب لبرشلونة في النهاية لا يهم من يلعب لريال مدريد ولا اهتم ولا يخصنا ما يحدث هناك دائما عندما تود الفوز تنظر إلى نفسك فقط".

وأردف "تعويض غياب بوسكيتس؟ أنا جاهز للعب أي دور سواء دفاعي أو هجومي وسألعب أينما يريدني المدرب".

وأتم "دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة جدا إنه مثل السحر ولا يمكن وصفه والفوز به صعب جدا وأتحدث عن تجربة لأنه مع مانشستر سيتي على مدار سنوات كنا المفضلين للفوز ولم ننجح لأن الأمر صعب جدا وتفاصيل صغيرة تحدد المباراة وسأحاول مساعدة الفريق على ذلك".

وتوج برشلونة بالدوري الإسباني في الموسم الماضي للمرة الـ 27 في تاريخه.

وسيبدأ برشلونة موسمه بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى يوم 13 أغسطس.