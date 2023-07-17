خبر في الجول - الزوراء العراقي يفاوض خالد جلال.. وعرضان مصريان

دخل نادي الزوراء العراقي في مفاوضات مع خالد جلال لقيادة الفريق كمدير فني بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن خالد جلال لم يحسم أمره بشأن عرض الزوراء العراقي.

ويدرس خالد جلال العروض المقدمة إليه قبل أن يحسم مصيره في الموسم المقبل.

ويمتلك خالد جلال عرضين من الدوري المصري بجانب العرض المقدم من الزوراء العراقي.

وسبق لخالد جلال تولي قيادة فرق الزمالك ونادي مصر والبنك الأهلي من الدوري المصري.

بينما يمتلك خالد جلال تجربة قصيرة خارج لادوري المصري وكانت مع نادي الشعلة السعودي.

وكانت آخر تجربة لخالد جلال هي قيادة البنك الأهلي في الفترة من فبراير 2021 وحتى ديسمبر 2022.

وقاد خالد جلال البنك الأهلي في 59 مباراة ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 24 تعادل.

ولم يتولّ خالد جلال قيادة أي فريق منذ ديسمبر الماضي.