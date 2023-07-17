خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟

على مدار تاريخ الدوري المصري مر الكثير من اللاعبين المحترفين الأجانب، منهم من تعلق اسمه بأذهان الجماهير ومنهم من لم يظهر كثيرا.

لكن هل يمكنك تسمية تخمين أسماء اللاعبين المحترفين من خلال جنسيتهم والأندية التي لعبوا لها؟