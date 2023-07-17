محمد عمر لـ في الجول: انتهاء تعاقدي مع الاتحاد.. وما تحقق جيد مقارنة بالمواسم السابقة

كشف محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد عن انتهاء تعاقده بعد نهاية الموسم الجاري.

واختتم الاتحاد السكندري مشواره في مسابقة الدوري بالمركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وقال محمد عمر عبر FilGoal.com: "تم انتهاء تعاقدي مع الاتحاد بنهاية آخر مباراة في الدوري والتي كانت أمام الإسماعيلي".

وشدد "العمل لنادي الاتحاد لا يحتاج إلى عقود، وسيبقى اسم النادي كبير وشرف لي التواجد هناك كوني أحد أبناء النادي".

وحصد الاتحاد السكندري 43 نقطة من 34 مباراة بعد الفوز في 12 والتعادل 7 مرات.

وتابع "محمد مصيلحي رجل مخلص للنادي وصديق شخصي، وإذا احتاجني في أي وقت لن يكون ذلك في حاجة لتعاقد".

وكشف عمر "ما حققه النادي الموسم الحالي جيد مقارنة بالمواسم السابقة، ومن حق جماهير الاتحاد الطموح فيما هو أكثر من ذلك".

واختتم عمر تصريحاته "ذلك حق مشروع لجماهير الاتحاد خاصة بالتواجد في المربع الذهبي بفترات خلال الموسم، وسأبقى داعما للنادي في أي وقت".

وقدّم الاتحاد السكندري نتائج جيدة في الدور الأول قبل أن يهبط المستوى في الدور الثاني مع سلسلة من التعثرات.