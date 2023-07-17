ميدو عن تصريحات المستشار القانوني للأهلي: لست في خصومة مع أحد واسأل عني جيدا

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية الحالي بالنادي، من محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي أن يسأل عن شخصه جيدا قبل الإدلاء بالتصريحات.

وكان محمد عثمان قد صرح عبر قناة إم بي سي مصر عن المفاجأة من تغريدات ميدو التي تحدثت عن أسامة حسني المذيع بقناة الأهلي وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي بالنادي.

وكان ميدو قد اتهم الثنائي بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين، ليتقدم المستشار القانوني للأهلي ببلاغ ضد ميدو الذي حذف التغريدات بعد ذلك.

وقال ميدو عبر قناة المحور: "لست في خناقة أو خصومة مع أحد، المستشار القانوني للأهلي صرح بتأكده أن هناك من يحرك ميدو وأن ما كُتب ليس كلامه".

وشدد ميدو "لكن مع احترامي للمستشار القانوني للأهلي، اسأل عن ميدو جيدا".

وتابع "ميدو لا يعرف أحد أن يُحركه وهذه دائما ما تكون مشكلتي الرئيسية".

وأضاف ميدو "لست حزينا مما صرح به محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي لأنه لا يعلمني، وإذا كان يعلمني جيدا من المستحيل أن يقول ذلك".

واختتم ميدو تصريحاته "لست صغيرا وأؤكد مجددا أنني لست في خصومة مع أشخاص ولكن هناك حقائق ستظهر خلال الفترة المقبلة ووقتها سنتحدث".