ميدو عن تصريحات المستشار القانوني للأهلي: لست في خصومة مع أحد واسأل عني جيدا

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية الحالي بالنادي، من محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي أن يسأل عن شخصه جيدا قبل الإدلاء بالتصريحات.

وكان محمد عثمان قد صرح عبر قناة إم بي سي مصر عن المفاجأة من تغريدات ميدو التي تحدثت عن أسامة حسني المذيع بقناة الأهلي وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي بالنادي.

وكان ميدو قد اتهم الثنائي بالانتماء إلى جماعة الأخوان المسلمين، ليتقدم المستشار القانوني للأهلي ببلاغ ضد ميدو الذي حذف التغريدات بعد ذلك.

أخبار متعلقة:
الأهلي: فوجئنا بتغريدات ميدو لأنها ليست أسلوبه.. وليست لدينا مشكلة إن اعتذر قناة الأهلي تعلن تقدم أسامة حسني وجمال جبر ببلاغين للنائب العام ضد ميدو تكريم ميدو ضمن احتفالية مئوية سيلتا فيجو ميدو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش بعد اعتزاله

وقال ميدو عبر قناة المحور: "لست في خناقة أو خصومة مع أحد، المستشار القانوني للأهلي صرح بتأكده أن هناك من يحرك ميدو وأن ما كُتب ليس كلامه".

وشدد ميدو "لكن مع احترامي للمستشار القانوني للأهلي، اسأل عن ميدو جيدا".

وتابع "ميدو لا يعرف أحد أن يُحركه وهذه دائما ما تكون مشكلتي الرئيسية".

وأضاف ميدو "لست حزينا مما صرح به محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي لأنه لا يعلمني، وإذا كان يعلمني جيدا من المستحيل أن يقول ذلك".

واختتم ميدو تصريحاته "لست صغيرا وأؤكد مجددا أنني لست في خصومة مع أشخاص ولكن هناك حقائق ستظهر خلال الفترة المقبلة ووقتها سنتحدث".

الدوري المصري الأهلي الزمالك ميدو
نرشح لكم
خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟ محمد عمر لـ في الجول: انتهاء تعاقدي مع الاتحاد.. وما تحقق جيد مقارنة بالمواسم السابقة طلائع الجيش: الأولوية لنا في مفاوضات مصطفى فتحي.. وموقف أحمد منصور من الزمالك محمود علاء: استفدت من تجربة الاتحاد وأعود للزمالك بيتي.. ولم أفكر في إثبات شيئا مغربي: المشاركة الأساسية مع الأهلي ستأتي في الوقت المناسب.. وأيمن أشرف قدوتي خبر في الجول - خطوة تفصل البنك الأهلي قبل إتمام التعاقد مع مدبولي خبر في الجول - بين الزمالك وإنبي.. موقف أحمد عيد من تفعيل بند الشراء طبيب منتخب مصر يوضح تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموقف عودته
أخر الأخبار
خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟ 39 دقيقة | كويز في الجول
محمد عمر لـ في الجول: انتهاء تعاقدي مع الاتحاد.. وما تحقق جيد مقارنة بالمواسم السابقة 50 دقيقة | الدوري المصري
ميدو عن تصريحات المستشار القانوني للأهلي: لست في خصومة مع أحد واسأل عني جيدا ساعة | الدوري المصري
رومانو: برشلونة أتم اتفاقه مع جيرونا بشأن ضم أوريو روميو ساعة | الدوري الإسباني
طلائع الجيش: الأولوية لنا في مفاوضات مصطفى فتحي.. وموقف أحمد منصور من الزمالك ساعة | ميركاتو
لافييينا يعلن اللجوء للفيفا إذا تم إلغاء دوري المحترفين 2 ساعة | الدرجة الثانية
محمود علاء: استفدت من تجربة الاتحاد وأعود للزمالك بيتي.. ولم أفكر في إثبات شيئا 2 ساعة | الدوري المصري
الأمين العام لـ اتحاد المنستيري: الزمالك يعاني من مشاكل دفاعية.. ورونالدو لم يعد كما كان 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم