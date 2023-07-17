رومانو: برشلونة أتم اتفاقه مع جيرونا بشأن ضم أوريول روميو

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 13:45

كتب : FilGoal

أوريول روميو

أتم برشلونة اتفاقه مع جيرونا لضم أوريول روميو لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن روميو قد خضع للكشف الطبي مع برشلونة بالفعل.

الصفقة ستتضمن إعارة بابلو توري لاعب برشلونة لجيرونا حتى نهاية الموسم المقبل.

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وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستتم بشكل رسمي وسيتم توقيع العققود خلال الأسبوع الحالي.

صاحب الـ 31 عاما لعب مع ساوثامبتون لمدة موسم واحد فقط بعد انتقاله من ساوثامبتون.

وشارك روميو مع ساوثامبتون خلال الموسم الماضي في 36 مباراة وسجل هدفين خلالهم.

ويأتي تعاقد برشلونة مع روميو من أجل تعويض رحيل سيرخيو بوسكيتس الذي انتقل لإنتر ميامي.

ويعد روميو هو ثالث صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع إلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز.

كما تعاقد برشلونة مع فيتور روكي مهاجم أتليتكو بارانينسي البرازيلي ولكن بداية من موسم 2024/2024.

أوريول روميو برشلونة ساوثامبتون
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