طلائع الجيش: الأولوية لنا في مفاوضات مصطفى فتحي.. وموقف أحمد منصور من الزمالك

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 13:28

كتب : FilGoal

تدخل جوزيف جوناثان أمام مصطفى فتحي وجنش

كشف أحمد صالح المدرب العام في الجهاز الفني بطلائع الجيش عن مفاوضات مع مصطفى فتحي لاعب التعاون المعار إلى بيراميدز.

وينتهي تعاقد مصطفى فتحي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ليعود إلى صفوف التعاون السعودي من جديد.

وقال أحمد صالح عبر قناة etc: "الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني تولى في وقت صعب، والمدرب حقق إنجازا كبيرا بالحفاظ على استمرار الفريق في الدوري".

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وأوضح صالح "حتى الآن الجهاز الفني مستمر في الموسم المقبل".

وتابع "لا أعلم حقيقة ما يثار بانتقال أحمد أيمن منصور إلى الزمالك والأمر يعود إلى إدارة طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني".

وكشف أحمد صالح "هناك مفاوضات لانضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش الموسم المقبل، مصطفى يؤدي الخدمة العسكرية وبالتالي الأولوية لطلائع الجيش في أي تفاصيل".

وشدد "أعتقد أنه لن يحدث أي شيء إلا عن طريق طلائع الجيش، وارد جدا أن يتواجد مع الفريق وبالطبع سيكون إضافة كبيرة إلينا لأنه لاعب سوبر".

وواصل "لا أعلم إلى أي مدى وصلت المفاوضات مع مصطفى فتحي، ربما عبد الحميد بسيوني أو إدارة طلائع الجيش تواصلت معه بشكل رسمي".

واختتم أحمد صالح تصريحاته "لكن بالنسبة لي لم يكن هناك تواصل معي شخصيا".

وخاض مصطفى فتحي 46 مباراة مع بيراميدز في الموسم الحالي وساهم في 18 هدفا.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بينهم ثمانية في الدوري المصري، بينما صنع ستة آخرين.

مصطفى فتحي طلائع الجيش التعاون بيراميدز
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