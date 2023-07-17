محمود علاء: استفدت من تجربة الاتحاد وأعود للزمالك بيتي.. ولم أفكر في إثبات شيئا

أعرب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن سعادته بتجربة الإعارة إلى الاتحاد السكندري والتي انتهت بنهاية الموسم الجاري.

ويعود محمود علاء إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته، ونفى اللاعب ذهابه من أجل إثبات شيء معين لأي شخص.

وقال محمود علاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله على الموسم، لم أخش خوض أي تجربة في حياتي ودائما ما يكون لدي تحدي، كنت أعلم جيدا خطوتي قبل الانتقال إلى الاتحاد الفريق الذي لديه جماهير عاشقة للكرة، وأعلم بوجود استفادة من تلك التجربة".

وشدد علاء "استفدت من تجربة الاتحاد بتعامل مع أشخاص محترمة مثل محمد مصيلحي الذي يحب النادي جيدا، وبعد تواجدي في الزمالك كنت احتاج التواجد مع فريق جماهير للدعم والمساندة".

وتابع "الاتحاد يملك لاعبين على أعلى مستوى، وكنا نسير بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق بإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

وكشف محمود علاء "أعتقد أن هبوط المستوى في الدور الثاني للفريق يأتي بسبب تشتيت بعض اللاعبين بعد تركيز الأندية الكبرى معهم بالإضافة لبعض الإصابات ودائما ما تكون الأمور أصعب في الدور الثاني".

وأوضح "لم أفكر يوما في إثبات شيء لأي شخص أو أن محمود علاء يريد إثبات نفسه، هدفي كان تقديم الإضافة لنادي الاتحاد، وسيبقى محمود علاء كما هو دون تغيير وستبقى شخصيتي وتعاملي مع الناس وسأعود للزمالك مثلما كنت محمود علاء المدافع الهداف وإن شاء الله أحقق مواسم جيدة مع الفريق".

وبسؤاله عن موقف الاتحاد بعد نهاية الإعارة كشف "حدث تواصل بالفعل من أجل الاستمرار مع الاتحاد ولكن تم حسم الأمور سريعا بالعودة إلى الزمالك فهو بيتي، وسعدت جدا بفترتي في الاتحاد وأشكر الجماهير على المساندة وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف "الزمالك خيره على محمود علاء وشرف لأي شخص التواجد فيه، وإن شاء الله باللاعبين الموجودين حاليا نحقق ما يسعد الجماهير".

وواصل "تواجدت في النادي لمدة سبع سنوات وإن شاء الله أكون إضافة للفريق الحالي من أجل إسعاد الجماهير".

واختتم محمود علاء تصريحاته "جمهور نادي الزمالك بالنسبة لي هو حياتي وهو الأوفى في العالم، وإن شاء الله ستكون الفترة المقبلة جيدة ويبقى الفريق دائما على منصات التتويج".

وخاض محمود علاء 22 مباراة مع الاتحاد السكندري هذا الموسم ونجح في تسجيل أربعة أهداف رغم مركزه كمدافع.

وانضم محمود علاء إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من وادي دجلة.