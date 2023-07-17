الأمين العام لـ اتحاد المنستيري: الزمالك يعاني من مشاكل دفاعية.. ورونالدو لم يعد كما كان

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

الزمالك

يرى أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي أن الزمالك يعاني من مشاكل دفاعية سيحاول فريقه استغلالها خلال البطولة العربية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية بعد نهاية موسمه في الدوري المصري.

وقال الحيزم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مواجهة الزمالك ستكون حماسية لأنها الأولى بين الفريقين تاريخيا".

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وتابع "لدينا فكرة كبيرة عن الزمالك ونتابعه باستمرار واعتقد أن الزمالك يعاني من بعض المشاكل في خط الدفاع واستقبل أكثر من 5 أهداف في مباراتين ولكن هجومه ممتاز وخط وسطه متوسط".

وواصل "بدأنا في التحضير للموسم المقبل ونحاول تجديد دماء الفريق بالتعاقد مع لاعبين جدد وسنحاول تشريف الكرة التونسية".

وأَضاف " مواجهة النصر والشباب؟ ليس لدينا ما نخسره سنحاول تقديم كرة القدم المعتادة منا وسنلعب بدون ضغوطات ورأينا في كأس العالم منتخب تونس فاز على فرنسا وفي النهاية مباراة كرة القدم هي 90 دقيقة يجب أن تحضر نفسك بشكل جيد لها".

وأتم "كريستيانو رونالدو لم يعد هو نفس اللاعب الذي كان عليه منذ 5 سنوات وأصبح كبيرا في السن ونتمنى أن يتفوق الشباب على الخبرة".

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب النصر والشباب والاتحاد المنستيري.

ويفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو.

الزمالك الاتحاد المنستيري كريستيانو رونالدو البطولة العربية
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