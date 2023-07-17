مغربي: المشاركة الأساسية مع الأهلي ستأتي في الوقت المناسب.. وأيمن أشرف قدوتي

شدد محمد مغربي على نيته في الاستمرار مع سموحة بالموسم المقبل قبل أن يعود إلى الأهلي والقتال على مركزه الأساسي.

وقضى مغربي النصف الثاني من الموسم الحالي معارا من الأهلي إلى سموحة.

وقال مغربي عبر قناة أون تايم سبورتس: "فترة المشاركة هي أكثر فترة تظهر بها وتتطور شكل جيد وحتى المستوى النفسي تشعر بالراحة لذلك فترة سموحة أشعر خلالها بالراحة وسأتواجد بالفريق في الموسم المقبل لأن إعارتي ممتدة لموسم ونصف".

وتابع "مثلي الأعلى في الكرة العالمية هو سيرجيو راموس وفي مصر أيمن أشرف الذي كان دائما ما يتحدث معي وينصحني في وأتمنى أن ألعب معه في أي فريق".

وواصل "أي لاعب يخرج على سبيل الإعارة يكون هدفه الظهور بشكل جيد والحصول على خبرات للعودة إلى الأهلي خصوصا مع سموحة الذي أظهر استعار الكثير من لاعبي الأهلي والزمالك قبل أن يعودوا ويحصلوا على أماكن أساسية".

وأضاف "هدفي أن أحصل على مكان أساسي في الأهلي واعتقد أن تلك الخطوة ستأتي ولكن في التوقيقت المناسب".

وكشف "تحدثت مع كولر لأعرف وضعي وهو أخبرني بكل صراحة إن فرصي ستكون صعبة لأن الدفاع يحتاج إلى الكثير من الخبرات ولكن أنا رأيت أن الخبرات ستأتي عن طريق المشاركة لذلك طلبت الخروج على سبيل الإعارة وبعد فترة كبيرة من التفكير اقتنع كولر بذلك وبدون أي خلافات".

وأتم "حلمي هو تحقيق الإنجازات مع الأهلي وأن يجعلني ذلك مؤهل للاحتراف الخارجي".

الأهلي كان قد قطع إعارة مغربي لفريق تيبليسي التشيكي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لنادي سموحة.

وشارك صاحب الـ 22 عاما من سموحة بالموسم الماضي في 17 مباراة.