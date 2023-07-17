مواعيد مباريات الإثنين 17 يوليو 2023.. منافس الزمالك يلعب وديا أمام سيلتا فيجو

يلعب نادي النصر السعودي ثالث مبارياته الودية وأولى لقاءاته القوية استعدادا للموسم الجديد.

ويواجه النصر فريق الزمالك ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان للأندية).

ويلعب فريق النصر أمام سيلتا فيجو الإسباني في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة الودية في البرتغال على ملعب الجارفي ضمن معسكر النصر الأول.

وكان النصر قد استهل معسكره الإعدادي بالفوز على ألفاريكا البرتغالي بهدفين دون مقابل.

بينما في المباراة الثانية نجح النصر في التغلب على فارينسي البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويخوض الفريق السعودي عددا من المباريات القوية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية.

إذ يلعب النصر بعد مواجهة سيلتا فيجو أمام كل من بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويختتم مشواره مع إنتر الإيطالي.

ويقع النصر في مجموعة تضم كل من الزمالك والشباب السعودي واتحاد المنستير التونسي.

وتقام مواجهة النصر ضد الزمالك في ختام دور المجموعات يوم 3 أغسطس المقبل.