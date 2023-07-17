خبر في الجول - بين الزمالك وإنبي.. موقف أحمد عيد من تفعيل بند الشراء

يرغب أحمد عيد لاعب الزمالك في العودة إلى القلعة البيضاء مرة أخرى بعد نهاية إعارته في صفوف إنبي.

وعلم FilGoal.com أن رغبة اللاعب لم تتغير في العودة مرة أخرى إلى صفوف الزمالك، رافضا فكرة تفعيل بند الشراء والانتقال إلى إنبي.

وتواصل بالفعل مسؤولو إنبي مع عيد لتفعيل حق الشراء، ولكن اللاعب رفض وأبدى رغبته في الاستمرار مع الزمالك.

وينتهي عقد عيد مع الزمالك العام القادم، في صيف 2024، وبالتالي يتوقف الأمر على جلسة ستجمعه بإدارة النادي، التي كانت بدورها تنتظر عودته من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب تلقى أكثر من عرض في الآونة الأخيرة، ومن ضمنهم عرض أوروبي.

ولكن من جانبه يرغب عيد في الاستمرار مع الزمالك ولا يمانع تجديد العقد.