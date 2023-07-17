طبيب منتخب مصر يوضح تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموقف عودته

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 01:56

كتب : عمرو عبد المنعم

إمام عاشور - ميتيلاند

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة إمام عاشور منذ تعرضه لها.

وقال أبو العلا لقناة أون تايم سبورتس 2: "إصابة إمام عاشور كانت يوم 22 أبريل الماضي، هي إصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية وهي إصابة كبيرة نوعا ما، وتحتاج ما بين 10 إلى 12 أسبوع للعلاج للتعافي منها منذ توقيت حدوثها".

وأضاف "هناك تواصل دائم مع ميتيلاند للتنسيق بشأن إصابة إمام عاشور والبرنامج العلاجي الخاص به".

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وأوضح "إمام عاشور التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الخاصة بإصابته إلى حد كبير، وحصل على فترات راحة متفق على أغلبها".

وواصل "الأمور الطبية الخاصة بإصابة إمام عاشور في الوقت الحالي جيدة جدا، ونتابع تطور حالته بشكل يومي لمعرفة موعد عودته إلى الملاعب الذي أصبح قريبا بشدة".

وأتم تصريحاته "هذا النوع من الإصابات لا يعتبر إصابة مزمنة واللاعب يتعافى منه بشكل سريع ".

ويقترب الأهلي من الإعلان رسميا عن التعاقد مع إمام عاشور كأولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر سيشكل إضافة كبيرة للمارد الأحمر.

وسُئل سامي قصمان عن كيف يرى انضمام إمام عاشور للأهلي والإضافات التي سيقدمها للفريق وأجاب عقب مباراة القمة السابقة "بالطبع لاعب مميز ولديه قدرات".

وأكمل في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "وأنا من المدربين الذين ساهموا في انضمام إمام عاشور لحرس الحدود حينما صعدنا للدوري وكان أول صفقة قمنا بضمها آنذاك".

وأردف "أعرف إمكانياته جيدا وإن شاء الله إضافة كبيرة".

وأتم قمصان حديثه "أقول له أتمنى أن تكون إضافة كبيرة وتنافس زملائك وتقدم الكثير لجماهير الأهلي لأن جماهير الأهلي تنتظر منك الكثير من الأشياء الكبيرة".

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