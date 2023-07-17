أوسوريو: صبحي هو رقم 1 وعلى عواد حسم قراره.. وهذا ما حدث مع عبد المنعم

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 01:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد صبحي

حسم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك موقف حراسة المرمى في الفريق الأبيض لصالح محمد صبحي.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو: "محمد صبحي هو حارس الزمالك رقم 1 ومحمد عواد رقم 2، ويجب على عواد اتخاذ القرار هل سيستمر مع الفريق أم سيرحل".

وأضاف "جوارديولا قال سابقا إن أصعب شيء هو أن تجعل اللاعب الذي لا يشارك جاهزا للعب في أي وقت".

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وأكمل "نبحث الآن عن حارس مرمى طويل القامة ويلعب بقدمه جيدا".

وواصل "في الزمالك نهاجم كثيرا وخطوط الفريق تكون مفتوحة، مثل مانشستر سيتي الذي يهاجم دائما وعندما يفقد الكرة تظهر الفرص الخطيرة عليه".

وشدد "للمرة الأخيرة أقول لكم من يريد أن ينتقد أحد فعليه أن يوجه الانتقاد لي وليس لباقي أفراد الجهاز الفني".

وعن في مباراة الأهلي قال: "محمد عبد المنعم فعل حركة استعراضية وفريقه متقدم بثلاثية ومن الصعب أن يفعلها والنتيجة غير مطمئنة، هذا عيب في طبيعة اللاعب المصري وأنا أحاول أن أغير منه حتى يصبح اللاعبين هنا مثل أوروبا".

وأوضح "أتمنى أن يتم تطبيق طريقتي في الدوري المصري بالكامل، ولكن أسلوب الكرة المصرية الحالي صعب وأنا أريد تغييره".

واستكمل "جمهور الزمالك رائع مثل جمهور بوكا جونيورز ودورهم مساندة الفريق وإذا حدثت أي مشكلة أنا المسؤول الأول عنها".

وأتم تصريحاته "سنتعاقد مع العناصر الذي يحتاجها الفريق وليس اللاعبين الذي أريدهم، عقدت جلسة مع أمير مرتضى وأبلغته باحتياجات الفريق وفي كل مركز وضعنا 4 خيارات، ليس لي علاقة بالأمور المالية أو التعاقدات لا أستطيع التدخل فيها ولم أحصل على أي أموال من أي صفقة".

الزمالك أوسوريو محمد صبحي محمد عواد
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