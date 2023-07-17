قبل نهائي الرابطة.. سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل حلمي طولان

الإثنين، 17 يوليه 2023 - 01:15

كتب : حامد وجدي عمرو نبيل هاني العوضي

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا عن رحيل المدرب حلمي طولان، وذلك عقب انتهاء منافسات الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وقال سيراميكا في بيان مقتضب:

في إطار العلاقات الطيبة بين نادي سيراميكا كليوباترا والمدرب حلمي طولان، توصل الطرفان لصيغة توافقية لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق الأول.

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وتتمنى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التوفيق للمدرب حلمي طولان في خطوته المقبلة.

وكان حلمي طولان قد قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تمت إقالتي من سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "أتيت لهدف محدد وهو إبقاء الفريق في الدوري وقد نجحت فيه".

كما علم FilGoal.com أن طولان راسل اللاعبين عبر "واتساب" وودعهم قائلا: "أشكركم وربنا يوفقكم في القادم".

وحسم الفريق بقاءه بالفوز على بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة (33) بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يخسر المباراة الأخيرة أمام إنبي بهدف دون رد.

وتتبقى مباراة واحدة مرتقبة أمام الفريق في الموسم الحالي، وهي نهائي كأس الرابطة ضد النادي المصري يوم السبت 22 يوليو.

حلمي طولان سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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