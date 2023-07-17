جمعية عمومية في أغسطس.. قرار جماعي من الأندية ضد دوري المحترفين

خرجت الأندية المجتمعة في مقر النادي الأولمبي رفضا لتطبيق دوري المحترفين بعدة قرارات، أبرزها الدعوة لانعقاد جمعية عمومية للأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقررت الأندية الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 1 أغسطس 2023، وتفويض طارق سعيد رئيس نادي الترسانة بالإعلان في الجريدة الرسمية عن إجراءات عقد الجمعية وإخطار اتحاد الكرة بذلك.

وسينعقد الاجتماع في مقر اتحاد الكرة، بينما تم تشكيل لجنة قانونية لوضع اللوائح، وتشكيل لجنة فنية لوضع تصورات شكل الدرجة الثانية بعد إلغاء دوري المحترفين، بناء على ما أوضحه البيان الصادر عن الأندية المجتمعة وعددها 67 ناديا.

ماذا قال رؤساء الأندية؟

الخضر إبراهيم – رئيس دكرنس:

نادي دكرنس صعد لدوري المحترفين ولكنه يرفضه كما رفضه في بداية الموسم.

إذا كان الاتحاد غير قادر على تسويق الدوري لماذا يرهق الأندية؟ الاتحاد يسعى إلى إهدار أموال الأندية الشعبية.

نادي دكرنس لم يكن يستطيع الاستمرار لولا تواجد رجال الأعمال.

من الطبيعي أن تقوم الشركات برعاية الأندية، ولم نحصل على مستحقاتنا من اتحاد الكرة خلال آخر ٣ سنوات.

أشرف سعد – رئيس قنا

سافرت ٩٠٠ كيلومتر إلى الإسكندرية للدفاع عن حقوق الأندية، بسبب سوء إدارة الاتحاد.

منحنا اتحاد الكرة 15 يوما كمهلة للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولكن الاتحاد لم يحدد شيئا.

ناصر الشاذلي – رئيس الأوليمبي

اجتماعنا اليوم ليس بسبب حدث جديد، ولكن بسبب خطأ وقع في شهر أكتوبر الماضي، فبعد التعاقد مع اللاعبين ونهاية فترة الانتقالات فوجئنا بالاتحاد المصري باخطارنا بشكل المسابقات للموسم التالي.

الموسم كان سيبدأ لذلك انتظرنا، وتوقعنا أن يتم إلغاء هذا الشكل لانه خطأ في اللائحة، وفوجئنا بالاتحاد ممثلا في لجنة المسابقات يغير الشكل الذي اعتدناه.

ما فعله اتحاد الكرة بتقسيم القسم الثاني إلى "أ" و"ب" هو تحايل على اللائحة ومخالف للقانون.

طارق سعيد – رئيس الترسانة

لدي 14 لعبة في النادي، وأنفق 20 مليون جنيه لأحصل على 50 ألف من اتحاد الكرة، هذا "تهريج".

كرة القدم تعني مصادر دخل من تذاكر وإذاعة وغيرها من الإيرادات، ولكننا لا نحصل على أي شيء.

الأندية الشعبية ستنتهي بهذه الطريقة. البنك الأهلي ينفق 250 مليون جنيه وضمن البقاء قبل جولة من النهاية، ما الذي سنفعله نحن حين نصعد؟

أنا في مجموعة القاهرة أمنح اللاعب 500 ألف، وأندية الشركات تمنحه مليون ونصف، بالتالي اللاعب سيفضل الشركات.

أريد دوري المحترفين بشرط توفر الإمكانيات، ولكن الاتحاد لم يسوق الدوري فلماذا نورط أنفسنا؟