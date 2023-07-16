إنبي: تواصلنا مع الزمالك لتفعيل بند شراء أحمد عيد

الأحد، 16 يوليه 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

أحمد عيد لاعب إنبي

بدأ نادي إنبي اتخاذ خطوات لتفعيل بند شراء أحمد عيد لاعب الفريق البترولي المعار له من الزمالك.

وقال محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي عبر قناة الحياة: "أحمد عيد وقع على عقد إعارة ثلاثي معنا ومع الزمالك في يناير الماضي موثق في اتحاد الكرة يوجد به بند بموافقة الطرفين يتيح لنا شراءه بنهاية الموسم بعد توقيعه على العقد الجديد مقابل 3 ملايين جنيه".

وأضاف "ننتظر توقيع أحمد عيد على العقد الجديد من أجل إتمام تفعيل بند الشراء وإذا لم يوقع على العقد الجديد سيتم إيقافه".

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وأتم تصريحاته "تامر مصطفى سيكمل الموسم المقبل مع إنبي وعندما تعاقدنا معه وقع على عقد يمتد لموسم ونصف".

وانضم أحمد عيد لصفوف إنبي بداية الموسم المنقضي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة بنية الشراء.

ومع إنبي شارك أحمد عيد في 16 مباراة خلال الدوري المصري.

وكان أحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

الزمالك إنبي أحمد عيد
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