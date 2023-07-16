الزمالك ينهي الدوري بثاني أسوأ رقم دفاعي في تاريخه

أنهى الزمالك الدوري المصري لموسم 2022-2023 برقم سلبي من الناحية الدفاعية.

وتعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ليصل الزمالك إلى النقطة 60 في المركز الثالث.

وخلال الموسم تلقت شباك الزمالك 36 هدفا وهو ثاني أسوأ رقم دفاعي للفريق الأبيض طوال تاريخ الدوري.

ويأتي ذلك بالتساوي مع موسم 1956-1957 والذي تلقت فيه شباك الزمالك أيضا 36 هدفا.

أما أسوأ موسم دفاعي للزمالك في الدوري كان 2001-2002 عندما تلقى الأبيض وقتها 37 هدفا.

وعلى مستوى الهجوم أنهى الزمالك الدوري بتسجيل 52 هدفا، وهو ثالث أقوى هجوم بعد الأهلي وبيراميدز.