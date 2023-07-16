الزمالك ينهي الدوري بثاني أسوأ رقم دفاعي في تاريخه

الأحد، 16 يوليه 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

أنهى الزمالك الدوري المصري لموسم 2022-2023 برقم سلبي من الناحية الدفاعية.

وتعادل الزمالك مع فاركو بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ليصل الزمالك إلى النقطة 60 في المركز الثالث.

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وخلال الموسم تلقت شباك الزمالك 36 هدفا وهو ثاني أسوأ رقم دفاعي للفريق الأبيض طوال تاريخ الدوري.

ويأتي ذلك بالتساوي مع موسم 1956-1957 والذي تلقت فيه شباك الزمالك أيضا 36 هدفا.

أما أسوأ موسم دفاعي للزمالك في الدوري كان 2001-2002 عندما تلقى الأبيض وقتها 37 هدفا.

وعلى مستوى الهجوم أنهى الزمالك الدوري بتسجيل 52 هدفا، وهو ثالث أقوى هجوم بعد الأهلي وبيراميدز.

الزمالك الدوري المصري
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