الثالث.. سيف تيري لا يسجل إلا أمام الزمالك

سجل سيف تيري مهاجم فاركو هدفيه الثاني والثالث في الدوري المصري لهذا الموسم.

ولعب المهاجم السوداني 17 مباراة في الدوري المصري خلال الموسمين الحالي والماضي، حيث تعرض لإصابة مطولة أبعدته خلال الموسم الماضي.

خلال تلك المباريات الـ 17، لم يسجل تيري سوى 3 أهداف.. جميعهم في شباك الزمالك.

الهدف الأول أتى في مباراة الدور الأول بالجولة 17، والتي شهدت فوز فاركو على الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

واليوم في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، سجل تيري هدفي فاركو أمام الأبيض، والنتيجة 2-2 في الوقت الحالي.

وسجل تيري في الدقيقة 60 من انطلاق فردي من جانب اليمين.

فيما أضاف السوداني ثاني الأهداف في الدقيقة 72 برأسية.

وانضم تيري إلى فاركو في صيف 2021، وبسبب هذا الانتقال تعرض فاركو لعقوبة المنع من القيد بسبب عدم نهاية عقده مع المريخ السوداني.