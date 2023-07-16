خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة تتويج الأهلي بدرع الدوري
الأحد، 16 يوليه 2023 - 22:54
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري.
ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري.
وفاز الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم قبل عدة أسابيع، وهي البطولة رقم 43 للنادي الأحمر.
يمكنك حجز تذاكر مباراة الأهلي وحرس الحدود من هنا
نرشح لكم
عودة قادها تيري.. الزمالك يتعادل مع فاركو في ختام موسم الدوري الزمالك ينهي الدوري بثاني أسوأ رقم دفاعي في تاريخه الثالث.. سيف تيري لا يسجل إلا أمام الزمالك الضاوي: معلول يساندني منذ يوم الأول في الأهلي كريم الدبيس: نركز فقط للفوز بكل المباريات رغم حسم الدوري مؤتمر كولر: فخور بتدويري لقائمة الأهلي.. وأنتظر أمرا لأعلن قرار إجازة اللاعبين بيان بالمستندات - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) فاركو.. بطاقة حمراء