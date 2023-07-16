خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة تتويج الأهلي بدرع الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري.

وفاز الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم قبل عدة أسابيع، وهي البطولة رقم 43 للنادي الأحمر.

يمكنك حجز تذاكر مباراة الأهلي وحرس الحدود من هنا