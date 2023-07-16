الضاوي: معلول يساندني منذ يوم الأول في الأهلي
الأحد، 16 يوليه 2023 - 22:33
كتب : FilGoal
كشف محمد الضاوي لاعب الأهلي عن تلقيه الدعم والمساندة من مواطنه التونسي وزميله في الفريق علي معلول.
محمد الضاوي
النادي : الأهلي
وشارك الضاوي في فوز الأهلي على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري المصري.
وقال اللاعب الشاب التونسي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "علي معلول أخي ودائما ما يدعمني ويساندني منذ اليوم الأول لي مع الأهلي".
وأضاف "الفريق قدم مباراة مميزة أمام المقاولون وهدفنا دائما تحقيق الفوز وإسعاد الجمهور".
ونجح الضاوي في صناعة أول هدف له بقميص الأهلي خلال المباراة والذي سجله محمد شريف بضربة رأسية.
وانضم الضاوي لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.
ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة أمام كل من حرس الحدود وبيراميدز والمصري.
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