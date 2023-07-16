كريم الدبيس: نركز فقط للفوز بكل المباريات رغم حسم الدوري

شدد كريم الدبيس لاعب الأهلي على أن الفريق الأحمر يلعب بقوة وتركيز للفوز بكل المباريات المتبقية في الدوري رغم حسم اللقب لصالحه.

كريم الدبيس النادي : الأهلي الأهلي

وشارك الدبيس في فوز الأهلي على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري المصري.

وقال الدبيس عبر قناة أون تايم سبورتس: "ليس معنى أن الأهلي حسم الدوري أن يلعب الفريق بتراخي، الأهم بالنسبة لنا هو الفوز وتحقيق الانتصار في كل المباريات".

وأضاف "دخلنا مباراة المقاولون ونركز فقط على تحقيق الفوز".

وواصل "أشكر كولر على الفرصة وثقته الكبيرة في قدراتي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه".

وأتم تصريحاته "هذا هو الموسم الأول لي مع الأهلي وحققت الكثير من الإنجازات والبطولات وأتمنى أن يستمر الفريق في إسعاد الجمهور".

وظهر الدبيس كأساسي لأول مرة مع الأهلي أمام المقاولون العرب في مركز الظهير الأيسر.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة أمام كل من حرس الحدود وبيراميدز والمصري.