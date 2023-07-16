بعد 5 ساعات.. ألكاراز يحبط دجوكوفيتش ويحرمه من معادلة فيدرير في ويمبلدون

مباراة مثيرة للغاية، جمعت بين الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك دجوكوفيتش، وكان النصر ولقب ويمبلدون حليفا الواعد البالغ من العمر 20 عاما.

5 مجموعات، فاز دجوكوفيتش بالأولى 6-1، وفي قمة الإثارة عاد ألكاراز بالثانية 7-6، ثم زأر في الثالثة ليكتسح الصربي بنتيجة 6-1.

المصنف الأول لم يهدأ هنا، وحسم المجموعة الرابعة بنتيجة 6-3، ولكن أخيرا انتصر ألكاراز في الخامسة بنتيجة 6-4، ليتوج بلقب ويمبلدون الأول في مسيرته.

أول جراند سلام في مسيرة الإسباني الذي صار ثالث بني بلده تتويجا على الملاعب العشبية في لندن، بعد مانولو سانتانا عام 1966، وبطبيعة الحال رافاييل نادال عامي 2008 و2010.

دجوكوفيتش توقف عند 7 ألقاب في ويمبلدون، وحُرم من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجر فيدرير (8 ألقاب).

وانفرد الصربي بصدارة عدد الألقاب الكبرى "جراند سلام" حين توج بلقب رولان جاروس ليصل إلى 23 لقبا ويبتعد عن نادال الذي كان يتساوى معه.