بيان بالمستندات - أسوان يكذب أياجوا: اعتداء الإداري عليه مزعوم.. سنفرغ الكاميرات ونشكوه أمام فيفا

أصدر نادي أسوان بيانا يعلق من خلاله على أزمة اللاعب النيجيري رافاييل أياجوا، والذي اتهم إداري النادي بالتعدي عليه بالضرب وإجباره على توقيع الاستغناء بمستحقات أقل من مستحقاته.

وجاء بيان أسوان كالتالي:

يعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح بأن إدارة النادى وقطاع كرة القدم فوجئوا بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة و المضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب النيجيرى رافائيل أياجوا بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه الصادرة في نهاية الموسم خلال الساعات القليلة الماضية، في الوقت الذى اتخذت فيه إدارة نادى أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادى واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهى فى 2024-2025.

وإيمانا منا بحق الجماهير ووسائل الإعلام فى معرفة الحقائق وتأكيدا وثقة فى سلامة موقف وإجراءات نادى أسوان القانونية والتعاقدية تجاه اللاعب، يؤكد نادى أسوان الرياضى على حقائق الوقائع التالية:

1- عقد اللاعب موثق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 9 أكتوبر 2022 لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2024-2025.

2- النادى التزم تماما تجاه اللاعب طبقا لبنود التعاقد.

3- النادي وفر احتياجات اللاعب من سكن مناسب ومستلزمات الإقامة والإعاشة.

4- اللاعب تعمد الهروب من مهام عمله قبل مباراة البنك الأهلي، والنادي اتخذ كافة إجراءات شكواه الرسمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مايو الماضي.

5- مشاركة اللاعب حتى آخر مباراة تثبت استقرار أوضاع اللاعب فى النادى وأنه لا يعانى أى مشكلة أو أزمة.

6- عقب نهاية الموسم أتم المدير الإداري مصطفى الشرقاوي إجراءات حجز سفر اللاعبين، وأخطر اللاعب بذلك مع تسليمه شيك ببقية مستحقاته، ليفاجأ بموقف اللاعب العنيف برفضه استلام الشيك ومحاولة خلق أزمة خطط لها وادعى من خلالها محاولة الاعتداء الكاذبة ليتسنى له المطالبة بفسخ تعاقده.

7- حاول اللاعب الترويج بنشر الفيديو الذي لم يثبت صحة أقواله بل على العكس المدير الإداري كان يساعد اللاعب بالمرافقة إلى مطار أسوان ويجلس بالمقعد الخلفي للسيارة فأين ومتى كان الاعتداء المزعوم؟

8- سيحتفظ نادي أسوان بحقه في تفريغ الكاميرات بالمنطقة التي شهدت الواقعة لتؤكد سلامة موقف و تصرف المدير الإداري.

9- على الفور اتخذت إدارة أسوان إجراءاتها لإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بتصرفات اللاعب وموقفه وإثبات الشيك البنكي الصادر من طرف النادي بمستحقات اللاعب.

10- تم إعداد مذكرة رسمية للفيفا لشكوى اللاعب لحفظ حقوق النادي.

وإذ يعلن مجلس إدارة نادى أسوان هذه الحقائق مصحوبة بصور كافة المستندات التى تؤكد سلامة وقانونية مواقف النادى تجاه اللاعب على مدار الموسم، يهيب نادى أسوان بجماهيره وبكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بضرورة تحرى الدقة وسلامة المعلومة وعدم الانسياق وراء أى دعاوى غير مسئولة أو معلومات غير دقيقة ومضللة تستهدف العبث بمصالح نادى أسوان فى هذه الظروف التى تتطلب منا جميعا التوحد والالتفاف حول نادينا.

وهبط أسوان من الدوري الممتاز بالخسارة أمام الداخلية 4-2 في الجولة الأخيرة، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.