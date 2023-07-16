مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) فاركو.. بطاقة حمراء

الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023.

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ق 94 طرد حاتم سكر

ق 71 جووول سيف تيري يسجل الثاني برأسية

ق 63 الهدف يحتسب لسيف تيري.. 2-1

ق 60 جوول ولكن الراية.. الأمر قيد المراجعة

ق 31 جووول إبراهيما نداي يسجل الهدف الثاني من متابعة لكرة عادت من الدفاع

ق 25: جوووول سيد عبد الله والأول

بداية المباراة

الدوري المصري الزمالك فاركو
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