انتهت في الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) فاركو.. بطاقة حمراء
الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في ختام مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري لموسم 2022/2023.
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ق 94 طرد حاتم سكر
ق 71 جووول سيف تيري يسجل الثاني برأسية
ق 63 الهدف يحتسب لسيف تيري.. 2-1
ق 60 جوول ولكن الراية.. الأمر قيد المراجعة
ق 31 جووول إبراهيما نداي يسجل الهدف الثاني من متابعة لكرة عادت من الدفاع
ق 25: جوووول سيد عبد الله والأول
بداية المباراة
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