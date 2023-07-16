تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو

استمر محمد صبحي في تشكيل الزمالك الأساسي أمام فاركو في ختام الدوري المصري، فيما بدأ عمر جابر في وسط الملعب.

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل في الجولة الـ34 والاخيرة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد البدء بــ محمد صبحي في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد طارق كظهير أيمن.

ويتواجد روقا في وسط الملعب بجانب سيد عبد الله، وعمر جابر.

ويبدأ إبراهيما نداي تحت المهاجم بجانب أحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حاتم سكر.

الوسط: سيد عبد الله – محمد أشرف "روقا" – عمر جابر.

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – إبراهيما نداي.

الزمالك ضمن احتلال المركز الثالث في الدوري بغض النظر عن نتيجة المباراة، فيما يحتل فاركو حاليا المركز العاشر برصيد 41 نقطة.