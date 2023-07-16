تشكيل الزمالك – صبحي أساسي.. وعمر جابر يبدأ أمام فاركو
الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:07
كتب : FilGoal
استمر محمد صبحي في تشكيل الزمالك الأساسي أمام فاركو في ختام الدوري المصري، فيما بدأ عمر جابر في وسط الملعب.
محمد صبحي
النادي : الزمالك
أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل في الجولة الـ34 والاخيرة من الدوري المصري.
تشكيل الزمالك شهد البدء بــ محمد صبحي في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد طارق كظهير أيمن.
ويتواجد روقا في وسط الملعب بجانب سيد عبد الله، وعمر جابر.
ويبدأ إبراهيما نداي تحت المهاجم بجانب أحمد سيد "زيزو".
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حارس: محمد صبحي.
الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حاتم سكر.
الوسط: سيد عبد الله – محمد أشرف "روقا" – عمر جابر.
الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – إبراهيما نداي.
تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/f5qIOc72iy— Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 16, 2023
الزمالك ضمن احتلال المركز الثالث في الدوري بغض النظر عن نتيجة المباراة، فيما يحتل فاركو حاليا المركز العاشر برصيد 41 نقطة.