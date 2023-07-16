الرباعية الثالثة.. الأهلي يهزم المقاولون في العد التنازلي لإنهاء الدوري

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري وحقق الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 وأقيمت في ملعب الفريق الأصفر.

ورفع الأهلي بطل الدوري رصيده إلى النقطة 81 في الصدارة، وتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 44 في المركز السابع بجدول الترتيب.

ولا يزال يتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة في الدوري أمام كل من حرس الحدود وبيراميدز والمصري سيلعبها الفريق الأحمر عقب نهاية الدوري.

رباعية الأهلي سجلها كل من أليو ديانج ومحمد شريف، وهدفين بقدم طاهر محمد.

video:5

أهداف فوز الأهلي على المقاولون العرب برباعية مقابل هدف ⚽🔥 pic.twitter.com/zy182QBCWD — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023

بينما سجل هدف المقاولون الوحيد جون أوشايا.

ويعد الفوز برباعية هو الثالث للأهلي هذا الموسم بعدما حققه الفريق الأحمر أمام الداخلية والزمالك وأخيرا المقاولون، والمباريات الثلاثة انتهت بالنتيجة ذاتها 4-1.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من الأهلي على مرمى المقاولون وسدد محمد الضاوي كرة من خارج منطقة الجزاء بعد متابعة لركلة ركنية لكن محمود أبو السعود أبعدها إلى خارج الملعب.

وسجل أليو ديانج هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة طويلة من أحمد نبيل "كوكا" ليسدد بقوة في الشباك الصفراء.

video:1

البعبع المااالي🔥🔥.. أليو ديانج يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك المقاولون العرب ⚽💥 pic.twitter.com/kODWCiMkB1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023

لكن المقاولون نجح في تسجيل هدف التعادل سريعا في الدقيقة 23 بقدم جوزيف أوشايا.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة نفذها المقاولون إلى داخل منطقة جزاء الأهلي وحولها أحمد علاء بضربة رأسية إلى أوشايا الذي وضعها في شباك محمد الشناوي.

video:2

أوشااايا يرد سريعًا🔥🔥.. هدف التعادل للمقاولون العرب ضد الأهلي عن طريق أوشايا ⚽💥 pic.twitter.com/lHgzbn6isY — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني مبكرا في الدقيقة 52 برأس محمد شريف.

وجاء الهدف من ركلة ركنية نفذها محمد الضاوي على رأس شريف ليضعها في الشباك.

video:3

شريف المخييف🔥🔥.. الهدف الثاني للأهلي في مرمى المقاولون برأسية محمد شريف ⚽💥 pic.twitter.com/iKM1hVmyuw — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023

وعقب الهدف كاد شريف أن يسجل الثالث بعد عرضية من طاهر محمد لكنه لم يصل للكرة أمام المرمى لتخرج بعيدا.

وأهدر جون أوكلي فرصة التعادل للمقاولون بعدما وصلت له الكرة من عرضية أمام المرمى لكنه وضع الكرة بضربة رأس أعلى العارضة.

وأنهى طاهر محمد النتيجة لصالح الأهلي بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد تمريرة من أفشة وضعته في مواجهة المرمى ليضع الكرة بالقدم اليسرى في الشباك.

ولم يحتسب الحكم الهدف وأشار إلى وجود تسلل لكن توقف اللعب لمراجعة الفيديو ويعود الحكم ويقرر احتسابه.

video:4

ملك الاحتفالات🔥🔥.. طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلي في شباك المقاولون⚽💥 pic.twitter.com/MkwKzpsOfD — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 16, 2023

وغادر محمد الشناوي المباراة في الدقيقة 78 وشارك بدلا منه علي لطفي، وكذلك شارك بيرسي تاو بدلا من أليو ديانج.

وأهدر بيرسي تاو فرصة الهدف الرابع بعدما تلقى عرضية من محمد الضاوي وسدد بقوة كرة أبعدها أبو السعود إلى ركنية.

وشارك كل من أحمد عبد القادر ورأفت خليل وكهربا بدلا من كريم الدبيس ومحمد شريف وأفشة.

وحصل كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعدما تعرض للعرقلة من قبل أحمد علاء.

وتقدم طاهر محمد لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الرابع، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر برباعية مقابل هدف.