تشكيل فاركو - تيري وحمرون في قيادة المهمة الأخيرة أمام الزمالك
الأحد، 16 يوليه 2023 - 21:01
كتب : FilGoal
أعلن برونو روماو مدرب فاركو تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غوما
خط الوسط: محمود عماد - محمود جهاد - وليد علي
خط الهجوم: أحمد فؤاد - سيف تيري - رزقي حمرون
ويحتل فاركو المركز العاشر برصيد 41 نقطة، وهذه مباراته الأخيرة للموسم الحالي.
بينما يختتم الزمالك فعاليات الدوري وقد حسم المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد أن خاض الرابع فيوتشر جميع مبارياته وتوقف عند 58 نقطة.
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