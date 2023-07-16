رئيس لاتسيو: 15 مليون يورو = صفر.. هكذا تعاملت مع انتقال سافيتش إلى الهلال

كشف كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو عن طريقه تعامله مع المدرب ماوريسيو ساري فيما يخص الانتقالات الصيفية.

وقال لوتيتو في تصريحاته لـ CorSport: "قلت لـ ساري: لا تقترح أسماء، بل مراكز بحاجة لدعمها".

وأضاف "أنا أختار اللاعبين، وقد وصل (تاتي) كاستيانوس (لاعب نيويورك سيتي الأمريكي)، ودفعت الكثير من الأموال".

وأوضح "الآن ساري طلب لاعب وسط يجيد دور صانع الألعاب المتأخر، ومدافع وجناح، ولاعب يجيد صناعة اللعب من الأمام، ولدي كل الأسماء في ذهني".

وعن انتقال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو السابق إلى الهلال السعودي قال: "عرضت عليه التجديد براتب كبير، ولكن وكيله قال لي إن العرض السعودي يضمن له 20 مليون يورو سنويا".

وأضاف "اللاعب نفسه اعترف لي بأنه يريد تجربة جديدة، ولكن حين قالوا لي إن لاتسيو سيحصل على 15 مليون يورو، قلت لهم: بالنسبة لي الـ 15 مليون والصفر سواء، والأفضل أن أتركه يركض في ملعب تدريباتنا".

وأوضح" الـ 15 مليون أصبحت 20 ثم 30 وأخيرا 40 وهكذا انتهى الأمر. الدوري الإيطالي لا ينقصه اللاعبين، بل الرؤساء".

وواصل "نحن لا نعرف كيف نبيع منتجنا، فنحن محاطون بالمازوخيين. أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي قال إن كل شيء سيئ، والكل تبعه في ذلك، ولكني أقول إن لدينا إمكانية مذهلة للتطور".

وتابع لوتيتو "يجب أن نهتم بالبنية التحتية قبل أن نفكر في حقوق البث التلفزيوني. في الدوري الإيطالي الكل يهتم بمصلحته فقط، وأنا دائما أعمل لأجل النظام بأكمله".

سافيتش أصبح الصفقة الثالثة لنادي الهلال بعد الثنائي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي وروبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الهلال أتم اتفاقه مع لاتسيو للحصول على خدمات سافيتش مقابل 40 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن سافيتش وقع على عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.