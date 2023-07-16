صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون

الأحد، 16 يوليه 2023 - 19:34

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - هدف ديانج

سجل أليو ديانج لاعب وسط الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك المقاولون العرب.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الجولة 34 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الجبل الأخضر.

ونجح ديانج في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17 من المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما استغل تمريرة طويلة من أحمد نبيل "كوكا".

أخبار متعلقة:
النني ضمن قائمة أرسنال لمعسكر أمريكا لا جديد.. إصابة نابي كيتا قبل انطلاق مباراة تحضيرية تشكيل الأهلي - الدبيس أساسي للمرة الأولى في 7 تعديلات أمام المقاولون العرب

ويعد الهدف هو الثاني للاعب وسط منتخب مالي في الدوري المصري هذا الموسم مع الأهلي.

ويصادف أن هدف ديانج الأول في الدوري جاء أيضا في نفس الملعب (المقاولون العرب) وكان في شباك إنبي في الجولة 12.

وبشكل عام وصل ديانج للهدف رقم 4 له مع الأهلي في الدوري منذ انضمامه للفريق الأحمر موسم 2019-2020.

الأهلي أليو ديانج الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(3) الأهلي.. 3 تبديلات من كولر تشكيل المقاولون – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي - الدبيس أساسي للمرة الأولى في 7 تعديلات أمام المقاولون العرب مسألة وقت.. زد يحسم صفقة انتقال لاعب فيتا كلوب النني ضمن قائمة أرسنال لمعسكر أمريكا تقرير تنزاني: إعارة ميكيسوني من الأهلي إلى سيمبا تمت بعد هبوط غزل المحلة.. هجوم متبادل بين خالد عيد وعبد الباقي جمال شاهندة المغربي: تلقيت تعاملا رائعا من اللاعبين.. ومستعدة في أي وقت لإدارة مباريات فرق القمة
أخر الأخبار
رئيس لاتسيو: 15 مليون يورو = صفر.. هكذا تعاملت مع انتقال سافيتش إلى الهلال 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون ساعة | الدوري المصري
ماجواير يعلن سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد منه ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(3) الأهلي.. 3 تبديلات من كولر 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل المقاولون – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي أمام الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - الدبيس أساسي للمرة الأولى في 7 تعديلات أمام المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
مسألة وقت.. زد يحسم صفقة انتقال لاعب فيتا كلوب 2 ساعة | ميركاتو
النني ضمن قائمة أرسنال لمعسكر أمريكا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم