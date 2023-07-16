صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون

سجل أليو ديانج لاعب وسط الأهلي هدف تقدم فريقه في شباك المقاولون العرب.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد المقاولون في الجولة 34 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الجبل الأخضر.

ونجح ديانج في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17 من المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما استغل تمريرة طويلة من أحمد نبيل "كوكا".

ويعد الهدف هو الثاني للاعب وسط منتخب مالي في الدوري المصري هذا الموسم مع الأهلي.

ويصادف أن هدف ديانج الأول في الدوري جاء أيضا في نفس الملعب (المقاولون العرب) وكان في شباك إنبي في الجولة 12.

وبشكل عام وصل ديانج للهدف رقم 4 له مع الأهلي في الدوري منذ انضمامه للفريق الأحمر موسم 2019-2020.

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