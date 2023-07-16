تشكيل المقاولون – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي أمام الأهلي

الأحد، 16 يوليه 2023 - 18:29

كتب : أحمد الخولي

الزمالك ضد المقاولون العرب

دفع شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بثنائي منتخب مصر الأولمبي في تشكيل فريقه الأساسي ضد الأهلي.

ويلعب المقاولون ضد الأهلي في الجولة 34 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الجبل الأخضر.

وظهر عمر فايد مدافع منتخب مصر الأولمبي في تشكيل المقاولون، كذلك أحمد عاطف "قطة" في الهجوم.

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وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: محمد مجلي – جوزيف أوشايا – أحمد شيمي – عمر فتحي

الهجوم: جون أوكلي – أحمد عاطف "قطة" – محمد سالم

وحسم الأهلي التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الصدارة برصيد 78 نقطة من 30 مباراة.

ويتبقى للأهلي 3 مؤجلات أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وهذه هي مباراته الأخيرة.

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